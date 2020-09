Tik Tok, il video del ragazzo che salta su un auto in corsa

Un’altra pericolosa “challenge” potrebbe affacciarsi su Tik Tok dopo che sul social è circolato il video di alcuni ragazzi di Napoli che si lanciano in una vera e propria bravata. Uno di loro osserva le auto che scorrono, individua quella che avanza più lentamente e ci si getta sopra, cogliendo di sorpresa l’ignaro conducente, mentre i coetanei osservano e riprendono divertiti. Una volta che l’automobile si ferma a una decina di metri più avanti, il ragazzo scappa e gli amici continuano a ridere.

La “challenge” messa in scena dalla comitiva, nel video diffuso dal consigliere comunale partenopeo Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook dopo alcune segnalazioni, potrebbe rappresentare un caso isolato, perché alla Polizia Municipale non risultano episodi del genere negli ultimi giorni, ma secondo il Consigliere, invece, Ci sarebbero stati altri casi simili già riportati anche nel napoletano. “Preoccupati per questa follia dilagante. Serve un piano di rieducazione e denunce per tutti colori che danno vita a simili imprese”, ha dichiarato Borrelli. Una volta diffusa, la sfida potrebbe essere emulata da altri gruppi di ragazzi, come accaduto per altre challenges estreme diffuse su Tik Tok.

