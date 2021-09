Quando esce The Post Internazionale in edicola, città per città

È arrivato il numero 1 del settimanale The Post Internazionale, che troverete ogni settimana in edicola e in versione digitale sulla nostra App. Le copie cartacee di The Post Internazionale saranno disponibili in edicola a partire dal venerdì, ma in alcune città usciranno nei giorni successivi. Qui la lista dettagliata delle uscite: scopri quando puoi trovarlo in edicola nella tua città.

In edicola il Venerdì nelle seguenti città:

Alessandria, Asti, Vercelli, Brà, Cuneo, Saluzzo, Alba Novara, Torino, Biella, Aosta, Bergamo, Sondrio, Brescia, Lecco, Abbiategrasso, Vigevano Lossone, Monza, Milano, Sesto S.G Paderno D., Como, Pavia, Tortona, Imperia, Saronno, Gallarate, Varese, Busto Arsizio, Bologna, Ferrara, Rovigo, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Roma.

In edicola il Sabato nelle seguenti città:

Cremona, Lodi, Trento, Treviso, Vicenza, Padova, Verona, Udine, Chioggia, Vicenza, Genova, La Spezia, Savona, Rimini, Forlì, Pesaro, Ravennza, Modena e provincia, Firenze, Empoli, Prato, Livorno, Pontedera, Piombino, Elba, Grosseto, Orbetello, Viareggio, Lucca, Pistoia, Pisa Siena, Arezzo, Spoleto, Terni, Perugia, Latina, Aprilia, Ostia, Frosinone, Ladispoli, Tivoli, Rieti, Pescare, Ancona, Ascoli, l’Aquila, Avellino, Manfredonia, Potenza, Aversa, Eboli, Napoli, Taranto, Matera, Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, Cagliari, Nuoro, Alghero, Sassari, Oristano, Olbia

In edicola il Lunedì nelle seguenti città:

Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna, Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta

In edicola il Martedì nelle seguenti città:

Lamezia, Gioia Tauro, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza.

Grazie, ti aspettiamo in edicola!

Sempre controcorrente: TPI dipende solo da Te. Sostieni il giornalismo indipendente, abbonandoti al nostro nuovo settimanale

Cosa è TPI – The Post Internazionale?

È la nuova rivista settimanale di The Post Internazionale che dal 17 settembre sarà nelle edicole: ogni venerdì inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Un punto di visto alternativo (e mai scontato) al coro mono-corda dei media tradizionali. Un modo per fermare il tempo e tornare a leggere con lentezza.

Perché un nuovo settimanale cartaceo?

Il web, nessuno più di noi può saperlo, è un prezioso mezzo in grado di superare barriere e rendere l’informazione accessibile a chiunque, potente propulsore di iniziative partite dal basso proprio come quella di TPI. Ma internet oggi non è più, da solo, sufficiente. E se c’è qualcosa che questi due anni di terribile pandemia ci hanno insegnato è la necessità di tornare a dare importanza al tempo, alla lentezza, e non solamente a rincorrere la vita, perseguendo un modello che alla fine ci ha reso più infelici e fragili. Continueremo ad investire sulla nostra offerta informativa digitale, che rimarrà gratuita e sarà arricchita da podcast, newsletter, video-grafiche e video-analisi, ma al contempo porteremo in edicola e nelle librerie una rivista di approfondimento settimanale.

Chi scriverà su TPI – The Post Internazionale?

Sul nostro nuovo settimanale troverete le grandi firme che hanno fatto la storia del giornalismo italiano ma anche giovani giornalisti che saranno le firme di domani.

Tra i nomi riconoscerete e ritroverete Claudio Sabelli Fioretti, Valerio Magrelli, Alexander Stille, Pietrangelo Buttafuoco, Vittorio Zincone, Luca Telese, Marco Revelli, Selvaggia Lucarelli, Riccardo Bocca, Stefano Mentana, Giulio Cavalli, Alessandro Di Battista e molti altri ancora.

Chi siete?

The Post Internazionale (TPI) è una testata giornalistica indipendente fondata nel 2010 da Giulio Gambino, giornalista e direttore, quando aveva 23 anni. A distanza di 11 anni, TPI è uno fra i giornali online più letti in Italia.

Perché potete dire di essere “liberi e indipendenti”?

Perché siamo “editori puri”. Il nostro mestiere è fare informazione. Solo questo. Dietro di noi non ci sono grandi gruppi industriali o partiti politici con interessi in altri settori dell’economia e della società.

The Post Internazionale è stato fondato da un giovane gruppo di giornalisti e oggi siamo ancora noi i proprietari di questo giornale libero, indipendente e senza padroni.

Perché sostenere TPI con il pre-abbonamento?

Lanciare una rivista settimanale nel 2021 può sembrare una scelta fuori dal tempo. Noi però crediamo nella necessità di uno spazio dove fermarsi a riflettere sul mondo e sul nostro paese. Molti hanno già creduto nel nostro progetto e ci hanno aiutato donando sul nostro sito. Oggi vogliamo invitarvi a sostenere questo progetto nato dal basso pre-abbonandovi all’edizione digitale del settimanale ad un prezzo scontato. Ogni pre-abbonamento sarà fondamentale per accendere questa nuova voce nel mondo dell’informazione.

N.B: al momento non è prevista l’attivazione di abbonamenti alla versione cartacea della riuvista. Qualora fossi interessato a questa versione, ti preghiamo di scrivere ad amministrazione@tpi.it indicare il tuo interesse: in questo modo terremo conto della tua richiesta e ti informeremo qualora dovesse partire l’abbonamento cartaceo.