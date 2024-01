Il servizio del Tg1 che mostra la donna che abbandona un neonato ad Aprilia, lo sconcerto del Cpo

Il Coordinamento per le pari opportunità dell’Ordine nazionale dei giornalisti esprime sconcerto per il servizio del TG1 RAI in cui sono state mandate in onda le immagini delle telecamere di sorveglianza che mostravano il momento in cui una donna, entrata in ospedale con una carrozzina, abbandonava il suo bimbo.

Nelle immagini trasmesse dalla Rai si vede chiaramente il volto della donna. Le stesse immagini sono state poi pubblicate anche da altre testate. Con una nota diffusa attraverso il sito dell’Ordine, il Cpo manifesta il proprio sconcerto: “Così si contravviene a quelle che sono le basi della deontologia professionale e della privacy. La Cpo dell’Ordine nazionale dei giornalisti segnala la vicenda all’esecutivo, affinché chieda ai consigli di disciplina territoriali competenti l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti delle testate che hanno diffuso il video”.

Si tratta delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza poste all’ingresso del pronto soccorso che mostrano la donna mentre entra insieme al neonato, ben coperto nel suo passeggino, nei locali dell’ospedale per poi allontanarsi. Nonostante la mascherina e il capo coperto da un cappuccio, le immagini trasmesse dal Tg1 mostrano chiaramente il volto della donna.