Testimonial per la sicurezza stradale morto in un incidente d’auto

È morto in un incidente d’auto Andrea Severi, 26enne che nel 2019 era sopravvissuto a un terribile schianto in seguito al quale era diventato testimonial per la sicurezza stradale. Severi, originario di Meldola, in provincia di Forlì, lo scorso 26 settembre stava percorrendo la provinciale Bisentina in direzione Forlì quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro un albero situato dalla parte opposta della carreggiata. Al suo fianco c’era la giovane fidanzata di 19 anni, lievemente ferita, che ha avvertito i soccorsi purtroppo inutili per il 26enne.

Lo schianto a cui era sopravvissuto, invece, risale al 19 gennaio del 2019. Andrea si trovava insieme al fratello, che era alla guida, a bordo di un furgone che ha tamponato violentemente un camion. Il 26enne aveva avuto la peggio: estratto dalle lamiere, è stato operato d’urgenza lottando per giorni tra la vita e la morte. Un’esperienza che il ragazzo aveva voluto raccontare lo scorso dicembre agli studenti delle scuole superiori di Forlì in un incontro sulla sicurezza stradale organizzato dalla ASl e dai medici della Traumatologia dell’Asl Romagna.

