Dramma in Friuli: partorisce davanti alla scuola del figlio, neonata muore poco dopo

Una donna ha partorito all’improvviso, prima ancora di arrivare in ospedale, davanti alla scuola del figlio. Purtroppo per la neonata non c’è stato nulla da fare. Il drammatico episodio è avvenuto questa mattina, lunedì 28 settembre 2020, a Gemona del Friuli, comune in provincia di Udine. Intorno alle otto del mattino, la donna, una trentenne del posto, ha partorito nei pressi di una scuola materna. Secondo le prime ricostruzioni, era all’ottavo mese di gravidanza, e questa mattina aveva accompagnato il figlio a scuola insieme al compagno. Dopodiché, siccome durante la notte la donna aveva avuto dei dolori, i due avrebbero voluto raggiungere l’ospedale di Tolmezzo per effettuare dei controlli.

All’improvviso però, appena usciti dalla scuola, la donna è stata raggiunta dalle prime contrazioni. Il marito ha immediatamente chiamato i sanitari e nel frattempo ha prestato soccorso alla moglie. L’ambulanza è arrivata sul posto poco dopo, ma durante il parto ci sarebbero state delle complicanze. La bambina è nata ma purtroppo – nonostante il pronto intervento dei sanitari che hanno portato mamma e figlia all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine – è morta poco dopo.

