Terrorismo: arrestato a Venezia membro di una cellula dell’Isis

Un cittadino tunisino sospettato di appartenere a una cellula dell’Isis è stato arrestato dalla polizia di Venezia. Si tratta un 25enne, sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dal tribunale di Tunisi per “partecipazione ad associazione terroristica e atti di terrorismo”.

“L’arresto del giovane tunisino ricercato in quanto membro di una cellula dell’ISIS è un risultato eccellente del lavoro dei poliziotti della Digos di Venezia e Gorizia, coordinati dalla Direzione Centrale Polizia Prevenzione”, ha scritto su Twitter il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia. “Grazie al loro impegno per la sicurezza nazionale”.

Il 25enne era arrivato in Italia via mare alla fine di agosto quando era stato identificato dalla polizia, prima di essere trasferito in una struttura di accoglienza in provincia di Venezia. Dopo una segnalazione dell’Interpol, che a ottobre ha avvisato l’Italia della presenza di un cittadino tunisino membro di una cellula terroristica attiva in Tunisia, l’uomo è stato trasferito al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Gradisca di Isonzo come persona pericolosa, prima di essere portato nel carcere di Gorizia.