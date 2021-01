La figlia di Jovanotti ha sconfitto il tumore: “Teresa è stata pazzesca”

Ce l’ha fatta. Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti e Francesca Valiani, è ufficialmente guarita dal linfoma di Hodgkin che l’aveva colpita nei mesi scorsi. Ad annunciarlo la stessa ragazza con un emozionante post sui social. Nella foto la 22enne appare con un sorriso appena accennato, l’ago ancora infilato sottopelle, le bende, e il braccio che fa il muscolo.

Teresa si è lasciata alle spalle una brutta avventura, e ora può finalmente e giustamente gioire. Nelle immagini successive vediamo un suo autoritratto con la testa rasata (diventato anche la nuova immagine profilo social) e la foto in bianco e nero senza capelli che chiude la sequenza. “Ieri sono ufficialmente guarita”, racconta sui social la figlia di Jovanotti. “La paura non è andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere”.

“Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe. Non ci ho dato peso pensando che sarebbe andato via con il tempo, ma non è stato così. I mesi passavano e non faceva che peggiorare. A giugno 2020 si era sparso per tutto il corpo, non riuscivo a dormire più di un paio d’ore a notte, avevo la pelle piagata. Quando mi si è ingrossato un linfonodo sono il braccio ho capito che era qualcosa di più serio e questo ha portato finalmente ad una diagnosi e ad un piano di cure”, continua la ragazza nel post.

Mesi di profonda paura, ma ora la bella notizia è arrivata e il peggio sembra essere alle spalle. A confermare la notizia anche lo stesso Jovanotti che su Instagram ha scritto: “Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca”.

