Tenta di salvare il cane ma precipita in una scarpata di 15 metri: morto escursionista 36enne

Tenta di recuperare il cane che era caduto e precipita per 15 metri. Così ha perso la vita un escursionista di 36 anni che ieri si trovava sulla Maiella con la fidanzata e il suo husky, morto anch’esso a causa della caduta. La tragedia è avvenuta in località Cime Murelle di Pretoro, in provincia di Chieti, dove la coppia stava percorrendo il sentiero che si trova sotto l’”anfiteatro delle Murelle”. L’husky sarebbe caduto in un tratto di passaggio obbligato sopra un salto di roccia, in cui è presente un cavetto di acciaio di sicurezza. Nel tentativo di salvarlo, anche il 36enne è precipitato giù, finendo nella scarpata dopo un volo di circa 15 metri.

A chiamare il soccorso alpino abruzzese un ragazzo che ha assistito alla scena insieme ad altri testimoni. Arrivati sul posto i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l’escursionista ma hanno dovuto constatare il decesso. Il soccorritori hanno recuperato anche il cane, grazie all’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato in aeroporto, dove l’animale è deceduto poco dopo. La ragazza è stata riaccompagnata al rifugio Pomilio, da cui erano partiti, e solo dopo informata del decesso del fidanzato.