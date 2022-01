Tampone sì, anzi no. E il Governo va in tilt sulle nuove regole anti-Covid

Le nuove regole anti-Covid sono così complicate che persino il Governo è andato in tilt. Secondo il decreto di fine anno, chi è entrato in contatto con un positivo e ha già fatto la terza dose (o da meno di 120 giorni ha fatto la seconda o è guarito) deve mettersi in autosorveglianza per 5 giorni e poi fare un tampone.

La successiva circolare del ministero della Salute ha invece corretto il tiro, prevedendo che, in quella condizione, il tampone lo debba fare solo chi è sintomatico. La situazione non è facile da gestire, ma così si rischia di aumentare il livello di confusione. E ad appesantire il tutto, per i cittadini, ci sono i prezzi dei tamponi, che in Italia sono tra i più cari d’Europa (in Francia, per dire, sono gratis per i vaccinati).

