Il pubblico ministero ha chiesto dieci anni e nove mesi per Tamara Pisnoli, ex moglie dell’ex calciatore della Roma e della Nazionale (campione del mondo nel 2006) Daniele De Rossi e a seconde nozze con Stefano Mezzaroma. La 38enne è accusata di tentata estorsione, lesioni e rapina nei confronti dell’imprenditore Antonello Ieffi, ex compagno di Manuela Arcuri, condannato in primo grado a due anni di reclusione nell’inchiesta mascherine, assistito dall’avvocato Luigi Annunziata. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la donna avrebbe tentato di estorcere a Ieffi un bonifico di 150mila euro. Il pm ha inoltre chiesto la stessa condanna per Francesco Camilletti e Francesco Milano. Entrambi lo avrebbero costretto ad andare a casa della donna, dove sarebbe stato picchiato. Tutti e tre dovranno comparire davanti al giudice per la sentenza, che è fissata in calendario per il prossimo 31 gennaio.

I fatti risalgono al 2013 e sono legate all’acquisto di una licenza per un impianto fotovoltaico dalla società E-Building Real Estate di Ieffi. Pisnoli aveva versato all’imprenditore la somma di 84mila euro come acconto. Successivamente ci avrebbe ripensato, chiedendo indietro oltre ai soldi versati la cifra di 150mila euro. Al rifiuto l’imprenditore sarebbe stato rapito il 17 luglio e portato all’interno dell’abitazione della donna, la quale gli avrebbe chiesto altri migliaia di euro. Richiesta a seguito della quale l’imprenditore sarebbe stato vittima di minacce di morte e ferito, per poi essere abbandonato in strada. Per il Tribunale del Riesame la Pisnoli sarebbe stata “la mandante delle violenze brutali a scopo di estorsione”.