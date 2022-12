Supermercati e negozi aperti o chiusi oggi 7 dicembre 2022 (Sant’Ambrogio) a Milano: info e orari

Oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, si festeggia Sant’Ambrogio, una festività non nazionale ma molto sentita a Milano e Lombardia. Cadendo di mercoledì, giorno feriale, in molti si stanno chiedendo se i negozi o supermercati saranno aperti o chiusi. Con quali orari? Stesso discorso per la giornata di domani, 8 dicembre, Festa dell’Immacolata. Noi di TPI abbiamo raccolto alcune informazioni in merito e possiamo schiarirvi le idee.

Supermercati aperti oggi: gli orari

Partiamo dai supermercati aperti (con i relativi orari) oggi, 7 dicembre 2022, e domani, 8 dicembre 2022:

Esselunga

7 dicembre: aperto dalle 7.30 alle 22

Pam

7 dicembre: aperto dalle 8 alle 22

Coop

7 dicembre: aperto dalle 8.30 alle 20.30

Conad

7 dicembre: aperto dalle 8.30 alle 20.30

Lidl

7 dicembre: aperto dalle 8 alle 21.30

Bennet

7 dicembre: aperto dalle 8 alle 20.30

Carrefour

7 dicembre: aperto dalle 7 alle 21

Unes (U2 e Viaggiator Goloso)

7 dicembre: aperto dalle 7.30 alle 22

Negozi aperti oggi: orari

Abbiamo visto i supermercati, qui gli orari dei negozi di grande distribuzione aperti durante le giornate di oggi (7 dicembre, Sant’Ambrogio) e domani (8 dicembre, Festa dell’Immacolata):

Unieuro

7 dicembre: aperto dalle 9 alle 20

Expert

Variabile a seconda del negozio di riferimento

Trony

7 dicembre: aperto dalle 9 alle 20

Ikea

7 dicembre: aperto dalle 9 alle 21.30

Decathlon