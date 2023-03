Jimmy Ghione aggredito dal barista dell’Agenzia delle Entrate: “Non fa gli scontrini”

Un bar dell’agenzia delle Entrate che non fa gli scontrini. Il curioso caso dell’ufficio romano del Torrino era già stato denunciato da Striscia la Notizia nel 2018. Quando quest’anno l’inviato Jimmy Ghione è tornato sul posto per verificare se qualcosa era cambiato l’accoglienza non è stata delle migliori.

“Prendo un coltello e l’ammazzo” è la frase rivolta a @JimmyGhione e al suo cameraman, dal barista che non emette lo scontrino fiscale al bar dell’Agenzia delle Entrate. Al link il video dell’aggressione: https://t.co/jD52UDt20V#striscialanotizia #JimmyGhione #Roma pic.twitter.com/3Qjyu7OXFy — Striscia la notizia (@Striscia) March 21, 2023

Non appena ha varcato la soglia del locale, il barista si è avventato su Ghione e sul cameraman di Striscia, gettandoli a terra. “Avete rotto il c…., avete capito?”, ha detto prima di essere portato via. “Ma lei si deve preoccupare a fare gli scontrini non a fare così oh”, ha insistito l’inviato, tentando di avvicinarsi di nuovo al locale. “Prendo un coltello e l’ammazzo”, l’urlo del barista, mentre qualcun altro teneva chiuse le porte. Ghione si è poi rivolto a due agenti della polizia in borghese presenti nell’atrio chiedendo loro di intervenire. “Ha detto che prende il coltello e ci ammazza… Non fa lo scontrino e ci ammazza!”