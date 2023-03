Strage piazza della Loggia, governo assente in aula: “Non sapevamo dell’udienza. Saremo parte civile”

Strage piazza della Loggia, governo assente: “Non sapevamo dell’udienza”

Dopo la circolazione della notizia sulla mancata presenza della presidenza del Consiglio dei ministri all’udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi per la strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974, arriva la smentita da parte del sottosegretario del Governo, Alfredo Mantovano.

“La Presidenza del Consiglio non ha ricevuto alcun avviso riguardante la fissazione dell’udienza preliminare del processo a carico di Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, imputati per la strage di piazza della Loggia Brescia. Per questo, l’Avvocatura dello Stato, su mandato della stessa Presidenza del Consiglio, chiederà al Gup di Brescia la rimessione in termini ai fini della costituzione di parte civile, che seguirà non appena la rimessione sarà concessa”, si legge nella nota ufficiale.

Non vedendo la rappresentanza del Governo come parte civile, i familiari hanno chiesto prontamente una spiegazione da parte della Presidenza del Consiglio.

“Non so se la presidenza del Consiglio sia stata avvertita in merito a questa udienza o se sia stata una scelta di non costituirsi parte civile. Mi auguro che nel giro di pochi giorni venga chiarita questa situazione”, ha commentato Manlio Milani, presidente dell’Associazione.