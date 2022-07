Strage a Grosseto, anziano ha un malore alla guida e travolge 20 ciclisti: 4 morti e 6 feriti

Tragedia in provincia di Grosseto, dove un gruppo di 20 ciclisti è stato colpito da una Panda che ha invaso la corsia opposta. Pesante il bilancio: tre i ciclisti che hanno perso la vita, oltre all’anziano conducente dell’utilitaria, colpito forse da un malore, mentre sei sono rimasti feriti. Di questi uno è stato portato in codice rosso all’ospedale di Siena e gli altri cinque sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Grosseto.

Dalle prime ricostruzioni, l’anziano si sarebbe sentito male mentre era alla guida della Panda, invadendo la corsia opposta della strada subito fuori l’abitato di Braccagni, sulla Vecchia Aurelia, mentre transitava un gruppo di 20 ciclisti.

Uno dei ciclisti deceduti sarebbe rimasto incastrato sotto l’utilitaria che si è fermata nella fossetta laterale dopo circa 50 metri, mentre le altre due vittime sarebbero morte al momento dell’urto. il conducente è stato trovato senza vita all’interno del veicolo.

Sul posto si è recata anche la procuratrice capo di Grosseto, Maria Navarro, insieme al sostituto procuratore Nicola Falco, mentre per i rilievi sono al lavoro gli agenti della polizia municipale con il supporto dei carabinieri.