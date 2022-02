La storia di Marinella, la 70enne trovata morta dopo due anni: “Il cadavere su una sedia della cucina”

Una donna di 70 anni di nome Marinella Beretta è morta due anni fa a Como, nel salotto della sua villetta. Un malore l’ha colta mentre era seduta sulla sedia dove era solita trascorrere il suo tempo e dove è stata ritrovata solo qualche giorno fa, mummificata. Dal settembre 2019 nessuno l’ha più vista finché in questi giorni non è stato trovato il suo corpo. Nel salotto della sua villetta, accasciata sulla sedia.

Il ritrovamento del cadavere è dovuto al vento forte degli scorsi giorni. Alcuni vicini hanno chiamato i vigili del Fuoco perché a causa delle raffiche intense alcuni rami del giardino della signora sembravano pericolanti. In realtà tutto il giardino era poco curato.

La pensionata nel 2019, prima del suo decesso, aveva venduto la casa a uno svizzero mantenendone l’usufrutto. L’uomo ha continuato a versarle il dovuto. Passano gli anni, e se il vento non avesse soffiato forte nel cielo di Como probabilmente nessuno si sarebbe accorto che Marinella era morta. I vicini pensavano che si fosse trasferita altrove. L’acquirente della casa aveva provato a contattarla ma senza riuscirci ma poi ha ricevuto anche lui la chiamata da parte dei vicini per mettere in sicurezza gli alberi e le piante del giardino (essendo lui il proprietario) e a quel punto l’uomo si è rivolto alla polizia per avere notizie della signora. Da qui, dopo aver richiesto e ottenuto i dovuti permessi per entrare nella casa (che era chiusa), il ritrovamento del cadavere di Marinella Beretta, seduta sulla sedia del salotto.

La salma riposa ora all’ospedale Sant’Anna in attesa che il magistrato incaricato decida se fare o meno analisi di accertamento sul corpo per stabilirne le cause della morte anche se al momento sembrerebbe che il decesso sia avvenuto per cause naturali.