Speranza: “Battaglia contro il Coronavirus passa anche dalla prevenzione”

“Ringrazio gli organizzatori di Tennis & Friends che ogni anno ricordano ai nostri cittadini le buone pratiche della prevenzione, l’arma più efficace che abbiamo per ridurre la mortalità e l’insorgenza di patologie gravi. È importante sapere che anche in una fase di emergenza sanitaria, a causa del Coronavirus, tanti medici abbiano scelto di aderire all’iniziativa e di effettuare screening gratuiti alla popolazione e che uomini dello sport e dello spettacolo scendano in campo per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione sanitaria”: lo ha detto al Foro italico il ministro della Salute, Roberto Speranza, presente nella prima giornata dell’evento Tennis and Friends Live – Salute al centro, arrivato quest’anno alla sua decima edizione. “Siamo impegnati nella battaglia contro il Covid-19 – ha continuato il ministro – ma sappiamo anche che rispettando le regole essenziali possiamo continuare a fare visite e screening in sicurezza. Anche l’utilizzo dell’app Immuni che ci aiutate a promuovere può essere un utile strumento di prevenzione dai contagi e proteggere sé stessi e gli altri. In questa battaglia nessuno si salva da solo, ma tutti insieme possiamo farcela”.

La manifestazione Tennis & Friends quest’anno dedica due giorni intensi alla prevenzione, allo sport, alla salute e al sociale. Oltre alla due giorni di evento – sabato 18 e domenica 19 ottobre -, a porte chiuse, dal Foro Italico che sarà possibile seguire unicamente online sul sito www.tennisandfriends.it e sui canali social, saranno ben 18 le strutture sanitarie nelle regioni di Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia che permetteranno, a chi si prenota, di effettuare visite di prevenzione. “Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini – ha detto il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore dell’evento e presidente di Tennis & Friends – è che la prevenzione non può attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis&Friends è speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione. Grazie al contributo dei nostri partner sarà donato all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo più accurato e veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19”.

Elenco delle strutture sanitarie cui rivolgersi

LAZIO

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia

Ospedale San Carlo di Nancy visite specialistiche Ortopedia e urologia

Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina visite specialistiche Cardiologia

Ospedale Cristo Re visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia

Villa Tiberia Hospital visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia

Casa di cura Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia

Policlinico Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia

Istituto di Medicina ConiLab visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e Fisioterapia

Istituto Nazionale Tumori Regina Elena specialistica Visita oncologica

Istituto Dermatologico San Gallicano ISC Visite specialistiche in dermatologia e oncologia

LOMBARDIA

MILANO Grande Ospedale Metropolitano Niguarda visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia

CAMPANIA

NAPOLI Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia

BENEVENTO Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli visite specialistiche Dermatologia e Cardiologia

CASTELLAMMARE DI STABIA Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia Visita ginecologica con ecografia trans vaginale

PUGLIA

BARI Mater Dei Hospital visite specialistiche Cardiologia e Senologia

SICILIA

PALERMO Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia

