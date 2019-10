Sparatoria di Trieste: il video della Questura

La Questura di Trieste ha diffuso il video della sparatoria di venerdì 4 ottobre, in cui sono rimasti uccisi due poliziotti per mano Alejandro Augusto Stephan Meran, 29enne di origini domenicane.

Nel filmato delle telecamere di videosorveglianza della Questura si vede l’uomo con una pistola in mano che controlla che dietro a una porta non ci sia nessuno. Poi corre nel salone principale. Impugna due armi e apre il fuoco davanti a lui. Esce in strada, prova ad aprire lo sportello di una volante, è chiuso, un’altra auto arriva e fa subito marcia indietro.

Sono i pochi secondi delle telecamere di sorveglianza interne ed esterne della Questura di Trieste che riprendono i momenti di terrore della sparatoria in cui sono morti gli agenti scelti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, rispettivamente di 34 e 31 anni.

Sparatoria di Trieste: la ricostruzione completa

Sparatoria a Trieste, il sindaco Dipiazza a TPI: “I poliziotti non sono più sicuri in Italia, siamo in guerra”

Chi sono i due poliziotti uccisi nella sparatoria di Trieste

Chi è Alejandro Augusto Stephan Meran, l’uomo che ha ucciso i due poliziotti

Sparatoria di Trieste, il video: “Non chiamare l’ambulanza, sto morendo”