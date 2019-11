Sparatoria a Napoli, 23enne ferito alle gambe in un bar

Sparatoria a Napoli, un uomo ferito alle gambe

In pieno centro a Napoli in via Pasquale Scura un uomo è stato ferito alle gambe da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava a lavoro in un bar. La vittima è il 23enne Antonio Gualtieri, che subito dopo la sparatoria è stata portato all’ospedale Vecchio Pellegrini dove è ancora ricoverato. L’attacco è avvenuto di primo mattino intorno alle 8,15; a sparare è stato un uomo a volto coperto che è entrato nel Caffè e ha “gambizzato” Gualtieri per poi fuggire con lo scooter.

L’aggressione secondo alcune voci potrebbe essere una risposta ad un altro episodio avvenuto nella notte. Ieri un ragazzo di 19 anni è infatti arrivato all’Ospedale Pellegrini dopo essere stato ferito alle gambe da colpi di arma da fuoco. Sui moventi dell’attacco il giovane non ha saputo fornire informazioni.

Roma: sparatoria vicino all’hotel Sheraton in via delle Tre Fontane

Potrebbero interessarti Chieti: uccide la moglie per strada a colpi di pietra Omicidio Sacchi: nello zaino di Anastasiya 70mila euro per la droga Spuntano in tutta Italia manifesti contro Laura Boldrini: “Pensa come vuoi ma pensa come noi”