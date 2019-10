Roma: sparatoria vicino all’hotel Sheraton in via delle Tre Fontane

Una sparatoria si è verificata a Roma nella tarda mattinata di lunedì 21 ottobre nelle vicinanza dell’hotel Sheraton, in via delle Tre Fontane.

Diversi testimoni hanno avvertito le forze dell’ordine, chiamando il numero unico d’emergenza, affermando di aver sentito diversi colpi di pistola.

Anche alcuni tassisti e Ncc, che si trovavano in zona al momento del conflitto a fuoco, hanno raccontato degli attimi di panico che si sono scatenati subito dopo il rumore dei colpi esplosi.

Secondo quanto affermato da alcune persone, un paio di scooter avrebbero affiancato un’automobile e, subito dopo, sarebbero stati esplosi i colpi d’arma da fuoco.

Al momento sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire quanto è accaduto. Al momento, infatti, le forze dell’ordine non avrebbero trovato bossoli.

L’hotel Sheraton si trova in via delle Tre Fontane, nella zona Eur – Magliana ed uno degli alberghi più rinomati e frequentati della Capitale, anche per la sua vicinanza con l’aeroporto di Fiumicino, che lo rende una meta ideale soprattutto per chi si trova a Roma per brevi periodi, legati perlopiù a viaggi di lavoro.

