Morto Sinisa Mihajlovic, lo struggente messaggio della figlia Virginia

Anche Virginia Mihajlovic, secondogenita di Sinisa morto a Roma dopo una lunga battaglia contro la leucemia, ha scelto i social per ricordare il papà: un messaggio struggente che arriva dopo quello dell’altra figlia dell’ex calciatore e allenatore, Viktorija, e della moglie Arianna Rapaccioni.

Nel salutare per l’ultima volta papà Sinisa, Virginia ha postato sul suo profilo Instagram una serie di foto, tra cui quella della sua mano sopra quella del padre negli ultimi istanti della sua vita.

“È dura papà. È dura – ha scritto Virginia Mihajlovic – In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso. E chi ti conosce sa a cosa mi riferisco”.

“Impossibile accettare tutto questo ma trovo la forza nell’amore immenso che mi hai donato in questi anni di vita insieme, talmente forte che mi accompagnerà per il resto dei miei giorni”.

“Dopo aver scoperto il tuo destino, ringrazio di averti avuto con me per questi anni, in cui mi hai donato tutto, tutto quello che un padre avrebbe potuto donare ad una figlia, anzi molto di più” continua la figlia di Sinisa Mihajlovic.

“Mi hai amata immensamente, con tutte le forze che avevi. Mi hai protetta da ogni cosa, da tutti e tutto. Tu sei stato troppo. Troppo per me. Troppo per noi. Troppo per tutti. Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi. La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Siniša Mihajlovic”.

“Fa troppo, troppo male. Ti amo papà, per sempre, sempre, sempre, sempre. Te lo griderò ogni giorno, convinta che il mio grido arriverà fin lì. Non saremo mai distanti. Ciao papà, mio grande ed Immenso amore. Promettimi che ti farai sentire, io ho ancora tanto bisogno di te” conclude Virginia Mihajlovic.