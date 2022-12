L’ultima apparizione pubblica di Sinisa Mihajlovic: il saluto al maestro Zeman

L’ultima apparizione pubblica di Sinisa Mihajlovic: il saluto a Zeman

Risale al primo dicembre scorso l’ultima apparizione pubblica di Sinisa Mihajlovic: l’allenatore ed ex calciatore, scomparso oggi all’età di 53 anni, si era recato a sorpresa alla libreria Libraccio di Roma per salutare Zdenek Zeman, il quale stava presentando la sua biografia La bellezza non ha prezzo.

Mihajlovic poco dopo l’inizio dell’evento era apparso a sorpresa alle spalle dell’allenatore boemo, poi si era seduto al suo fianco ricevendo l’applauso della platea.

Pur non essendo mai stato allenato da Zeman, Mihajlovic, nel corso dell’incontro, aveva elogiato il tecnico con un bel discorso che aveva emozionato l’ex allenatore di Lazio e Roma.

“Non ha vinto trofei sul campo ma in realtà ha vinto molto più degli altri, ha valorizzato tanti giocatori, facendo divertire i tifosi e portando qualcosa di nuovo in Italia – aveva dichiarato Mihajlovic – Prima del suo arrivo in Serie A si giocava per non perdere, dopo le cose sono cambiate. Ha lasciato un segno”.

Nel corso dell’evento Mihajlovic era apparso in buone condizioni fisiche, seppur provato dalla malattia con cui combatteva da diverso tempo, nulla che però facesse presagire un epilogo così drammatico.