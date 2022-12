Chi sono i figli di Sinisa Mihajlovic, morto oggi a 53 anni

Chi sono i figli di Sinisa Mihajlovic, l’ex calciatore e allenatore morto oggi a soli 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia? Sinisa era molto legato alla famiglia, in particolare in questi ultimi mesi così difficili. La moglie, Arianna Rapaccioni, romana, la conobbe nel 1995. Insieme hanno avuto cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas, a cui nel 2005 si è aggiunto anche Marko, nato nel 1993 da una precedente relazione del calciatore. Anche se il rapporto con questo figlio cresciuto lontano era fatto di alti e bassi, come raccontava lui stesso e ne soffriva. “Con i miei figli sono affettuosissimo. Anche perché io so cosa vuol dire avere dei genitori che non ti abbracciano”, aveva raccontato Sinisa Mihajlovic.

Non solo padre. Mihajlovic era diventato anche nonno, nonostante la giovane età: nel 2021 la secondogenita Virginia, legata anche lei a un calciatore, Alessandro Vogliacco, del Genova, ha dato alla luce Violante. “La prima cosa che ho pensato quando l’ho vista è stata: “Chissà come sarebbero belli i nostri figli”. Sono perfino andato a chiedere la mano a suo padre, come si faceva una volta”, aveva raccontato l’ex allenatore del Bologna parlando dell’incontro con la moglie Arianna. Il pubblico della tv ha conosciuto anche le figlie grandi di Sinisa e Arianna, Viktorjia e Virginia perché insieme parteciparono all’Isola dei Famosi 2019. Avventura iniziata con entusiasmo ma poi chiusa dopo un mese per stanchezza e nostalgia di casa. I figli Miroslav e Dusan invece giocano a calcio come il papà.

Viktoriija, 25 anni, la maggiore, lavora nella moda e ha numeri da influencer sui social. Ha sempre difeso il padre quando era stato insultato per qualche risultato non soddisfacente e lo ha accompagnato nei momenti difficili della malattia e ha scritto anche un libro, “Sinisa, mio padre”, uscito due anni fa quando lui aveva già combattuto la prima battaglia contro la leucemia. “Mi hanno proposto questo progetto, avevo paura, tanta… poi ho pensato che questo sarebbe stato un regalo stupendo per la mia famiglia, per me. Per raccontare al mondo il grande cuore di papà, perché per capire il suo sguardo, bisogna conoscere la sua storia, bisogna “leggere” il suo cuore, il nostro cuore”, ha raccontato Viktoriija.

Il comunicato

Nel primo pomeriggio di oggi, 16 dicembre, la famiglia di Sinisa Mihajlovic ha comunicato purtroppo la morte dell’ex allenatore: “La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico, professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessndro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato”.