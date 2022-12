Funerali Sinisa Mihajlovic: dove (Chiesa), quando e a che ora

Si terranno lunedì a Roma i funerali di Sinisa Mihajlovic, l’ex calciatore e allenatore morto ieri, venerdì 16 dicembre, alla clinica Paideia dopo alcuni giorni di agonia.

Le esequie di Sinisa Mihajlovic si terranno lunedì 19 dicembre alle ore 11.00 presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza Esedra (o piazza della Repubblica).

Il comune capitolino, intanto, sta allestendo la camera ardente in Campidoglio. Non sono stati ancora comunicati giorno e orario, ma la Camera ardente dovrebbe essere aperta per tutto il giorno di domani, domenica 18 dicembre.

Non si fermano, intanto, i messaggi di cordoglio da parte di ex colleghi, amici, semplici tifosi e soprattutto familiari. Nelle ultime ore, la moglie Arianna Rapaccioni ha ricordato il marito sui social scrivendo: “Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle , allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte”.

Commovente anche il messaggio d’addio postato sempre sui social da parte delle figlie di Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia.

La prima ha ricordato il papà con una poesia di Eugenio Montale, mentre la seconda ha scritto uno struggente messaggio in cui ha sottolineato il suo dolore per la perdita dell’amato padre.