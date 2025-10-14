Icona app
Cronaca

Simonetta Serafini (Gruppo Fs): “Ogni anno investiti 22 milioni di euro nella formazione aziendale”

di Redazione TPI

Ogni anno, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane organizza circa 900mila giornate di formazione, con un investimento complessivo di 22 milioni di euro. Oltre il 70% delle attività è dedicato ai mestieri legati al core business, il 20% alla sicurezza e il restante 10% allo sviluppo di competenze manageriali. “Si tratta di conoscenze che devono essere sempre più trasversali, unendo competenze tecniche e umanistiche, perché oggi è fondamentale saper affrontare sia le complessità tecnologiche sia quelle sociali e relazionali”, ha spiegato Simonetta Serafini, Responsabile People Development del Gruppo FS Italiane, al panel “Il successo del legame tra offerta formativa e impresa” dell’evento “Job Evolution 2025” del Sole 24 Ore.

Serafini ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione con il sistema scolastico: “È essenziale lavorare in sinergia con le istituzioni educative per formare profili ibridi, capaci di interpretare la realtà da molteplici prospettive, con una visione ampia che integri ambiti tecnologici e umanistici”.

Nel quadro del Piano Strategico 2025-2029, il Gruppo FS prevede l’inserimento di 20mila nuove risorse, tra cui ingegneri, progettisti, operai specializzati, macchinisti, capitreno, capistazione, direttori e assistenti di cantiere. A queste figure si aggiungono professionisti esperti in tecnologie digitali, come innovation specialist, data scientist, data engineer, cloud specialist, sviluppatori, esperti in AI e machine learning, nonché specialisti in cybersecurity e nei sistemi di gestione e controllo del traffico ferroviario (Ertms/Etcs).

Al 30 giugno 2025, sono già oltre 4.000 le assunzioni concluse, un numero che unito ai corsi di formazione erogati, conferma dell’impegno del Gruppo nell’investire sulle competenze del futuro.

Redazione TPI
