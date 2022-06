Accoltellato il rapper Simba La Rue dopo l’aggressione al rivale. Lui si difende: “Faccio musica, non la guerra”

Il rapper 23enne Simba La Rue, nome d’arte di Mohamed Lamine Saida, è stato accoltellato la scorsa notte durante una lite a Treviolo in provincia di Bergamo. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, il giovane di origini tunisine, cresciuto tra Francia e Italia e residente a Lecco, stava accompagnando a casa la fidanzata, che abita a Treviolo. Erano le 3 di notte e il rapper e la ragazza avevano appena parcheggiato l’auto quando un giovane armato di coltello lo ha aggredito. Così quella che inizialmente era sembrata una discussione nata in strada in modo casuale, sembra essere stato frutto di un vero agguato.

O meglio, secondo alcuni, una vendetta: Simba La Rue, che è stato ricoverato all’ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita, la settimana scorsa aveva a sua volta picchiato in diretta su Instagram un altro rapper, Baby Touché. Che però si è subito difeso sui social dicendo: “Io faccio musica, solo musica, tutto il resto lasciatelo lontano da me, che non voglio fare la guerra”, ha detto. “Nessuno di noi vuole una madre che piange”, ha aggiunto”. A scatenare la prima aggressione era stato un “dissing”, un attacco di La Rue a Touché in uno dei suoi rap.

Poi sui social è iniziata a circolare quella che sembra una sorta di rivendicazione. Dal profilo “Samir.pd_” su Instagram è stata pubblicata una storia in cui si vede un pavimento e due gambe, con una serie di scritte: “Volevi Samir e hai avuto Samir, ora fai una diretta e riprenditi in faccia… Sono venuto da te con le palle quadrate ha visto senza 20 persone. Perché i problemi si risolvono faccia a faccia non in gruppo ci sono stati errori da entrambi i gruppi ora hai pagato e la storia finisce qui”. Il riferimento sarebbe proprio al gruppo di Simba La Rue, originario di Lecco. “Non ho nulla con i ragazzi di Lecco ne conosco qualcuno e mi sta simpatico” si legge nella stessa storia su Instagram. La vicenda però sembra non essere finita. Dal profilo Instagram di Simba La Rue sono state pubblicate in queste ore altre parole minacciose: stories con le scritte “Occhi aperti” e “Mi riprendo presto fate attenzione alle vostre spalle”.