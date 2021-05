Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele. Il leader di Forza Italia era ricoverato nella struttura milanese da martedì per gli strascichi del covid.

Martedì scorso il leader di Forza Italia era stato ricoverato per nuovi accertamenti legati agli strascichi del post Covid. Nelle ore successive sono circolate voci discordanti sul suo stato di salute ma subito dopo il ‘verdetto’ di assoluzione del tribunale di Catania per il caso Gregoretti, Berlusconi ha chiamato al telefono Matteo Salvini per complimentarsi con lui e manifestargli la sua solidarietà.

Le parole di Tajani

“Berlusconi ha avuto qualche problema, è stato febbricitante ma penso che nel giro di qualche ora possa uscire dal San Raffaele”, aveva detto nel pomeriggio Antonio Tajani (Forza Italia) ai microfoni di Sky Tg24. “Berlusconi – ha spiegato – è un leone e vincerà anche il Covid e i vaccini. Ha avuto qualche problema, inutile nasconderlo, ma le sue condizioni tra qualche giorno o qualche settimana lo confermeranno protagonista della politica italiana. Gli ho parlato ieri sera. Aveva qualche linea di febbre ma nulla di preoccupante. Penso che possiamo essere ottimisti sul fatto che torni ad essere per noi una guida operativa e non solo telefonica”.