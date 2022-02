Shock negli Usa: donna fa sesso con 9 studenti in cambio di sigarette elettroniche

Una vicenda scioccante, che ha scosso la comunità di un piccolo paese del sud degli Stati Uniti. È il caso della 38enne Melissa Blair, accusata di una raffica di reati per aver fatto sesso con almeno nove studenti di una scuola superiore di Englewood, paese di appena 1.500 abitanti nel Tennesse. In cambio, secondo quanto dichiarato dai genitori delle vittime, la donna avrebbe offerto ai ragazzi diversi oggetti, come sigarette elettroniche.

La donna è stata arrestata martedì ed è accusata di 18 capi di imputazione per violenza su minore consenziente, quattro capi per traffico di esseri umani, adescamento di minore. Secondo gli inquirenti, che hanno iniziato a lavorare sul caso dopo aver ricevuto una lettera anonima, le vittime potrebbero essere ancora più numerose. La donna non è un’insegnante, ma entrava a contatto con gli studenti tramite il suo ruolo in un comitato per promuovere le attività della scuola. Attualmente è libera su cauzione, ma dovrà comparire in tribunale il prossimo lunedì 28 febbraio.

“Le persone si concentrano principalmente sull’autore del reato”, ha detto la madre di una delle vittime all’emittente locale WTVC. “Non si rendono conto di come devasta una famiglia. Come le famiglie stanno a casa e non sanno cosa fare dopo. Non ho idea di come andare avanti dopo questo”.