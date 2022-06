È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 17 giugno, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Taci e acconsenti: è giunta l’ora che i colossi del web paghino per i nostri dati personali? È questa la cover story del nuovo numero del nostro settimanale.

Le informazioni che lasciamo gratis online alimentano una gigantesca macchina da soldi. Da Google a Facebook agli inserzionisti pubblicitari passando per un pezzo di politica: ecco chi ci guadagna e come.

E ancora, il segreto delle Big Tech sono i Big Data. Ma l’unico modo per analizzarli è affidarsi all’intelligenza artificiale. Che è sempre più affamata di informazioni.

Politica autoreferenziale e screditata, referendum incomprensibili: così l’astensionismo è diventato il primo partito d’Italia. E non certo da oggi. L’opinione di Riccardo Barenghi sulla fuga dalle urne.

Inoltre, un’intervista di Luca Telese a Damiano Tommasi, candidato sindaco del centrosinistra a Verona: “Non sono sorpreso del risultato del primo turno, probabilmente i miei avversari mi avevano sottovalutato. Dicevano che non avevo esperienza in politica, ma poi hanno copiato il mio programma”.

Infine, un’inchiesta sull’oleodotto che non piace alle banche: Francia e Cina costruiranno una nuova conduttura tra Uganda e Tanzania ma i principali istituti di credito non sostengono l’opera. È un rompicapo per Big Oil, che punta ai mercati emergenti.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

