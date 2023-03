È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 31 marzo, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 31 marzo, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La seconda vita di Gladio. L’organizzazione militare segreta creata dalla Cia e dai Servizi italiani è stata ufficialmente smantellata nel 1990. Ma oggi un dossier inedito visionato in esclusiva da TPI racconta tutta un’altra storia. Che getta nuove ombre sui delitti Alpi e Falcone.

I crack negli Stati Uniti. La caduta del Credit Suisse. Le turbolenze su Deutsche Bank. E il panico che corre sui mercati. Ecco cosa sta accadendo nel settore del credito. E perché il maxi-debito pubblico rende l’Italia più fragile.

E ancora, TPI ha intervistato Patrick Zaki, il quale ha confessato di sognare di poter fare politica in Italia: “Sono arrivato nel vostro Paese da arabo, da africano, ma in modo privilegiato. Tutti però hanno diritto di seguire i loro sogni. Edi farlo in sicurezza. Voglio restituire tutto il bene ricevuto. E aiutare più persone possibili”.

“Da Churchill a Mandela. Da Alessandro Magno al sindaco-martire di Rocca di Papa. Il capo solo ed egocentrico è un falso mito. Per guidare un gruppo bisogna prima di tutto saper fare squadra”. Colloquio con lo spin doctor Gianluca Giansante.

Inoltre, un approfondimento sull’alta velocità. Assalti ai cantieri. Arresti. E processi. Il movimento contrario alla Torino-Lione è stato il più partecipato e calunniato degli ultimi anni. Ma dal 1990 non è stato costruito un solo metro di binari. E ora un film racconta la lotta contro una politica sorda. Ai territori. E alla scienza.

Le intese sulla Nuova Via della Seta fanno dell’Italia un cuneo tra Cina e Occidente. Entro il 2023 bisogna rinnovarle o scioglierle. Ma intanto Xi e Putin preparano un nuovo assetto globale anti-Usa. Che potrebbero non essere disposti a sostenere Kiev (e l’Europa) per sempre. Ecco perché la premier Meloni ha un problema con Pechino.

Infine, un approfondimento sull’anno zero dell’Amazzonia. Carne, oro, legno, soia e potassio. La corsa alle risorse della foresta alimenta corruzione e criminalità. E sta uccidendo il polmone verde del mondo. Ma per l’Onu siamo a una svolta. Anche climatica: senza interventi nei prossimi 10 anni sarà troppo tardi.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.