È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il magazine propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La ragazza incinta in fuga dall’ospedale di Mariupol bombardato dai russi? Una modella e influencer che recitava. La donna col pancione trasportata d’emergenza su una barella? Una messinscena.

Mai come in questa guerra, le immagini e i video che riceviamo dal fronte grazie ai reporter sul campo vengono incredibilmente messi in dubbio, dibattuti, persino confutati. Anche di fronte alle prove più schiaccianti.

La miglior risposta che potevamo fornire a questa disinformazione sono le 100 pagine che abbiamo messo insieme in questo numero speciale.

Questa non è fiction. Questa è la guerra. Lo dimostrano le parole delle donne e degli uomini che resistono alle menzogne dello zar in Russia e lo dimostrano le storie dal fronte delle donne della resistenza ucraina.

In questo numero speciale, tra le altre cose, un reportage da Kiev, a firma di Alessio Lasta, che ha incontrato la vicepremier ucraina e la sindaca 37enne di una città strategica per il conflitto.

E ancora, il racconto di Pietro Guastamacchia, su come funziona la macchina della propaganda del Cremlino e la storia dell’hacker ucraino che fa impazzire Mosca.

In un’intervista a cura del direttore di TPI, Giulio Gambino, l’economista Yanis Varoufakis spiega perché è tornata l’austerity, mentre in un’inchiesta vi spieghiamo chi specula sui carburanti.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale.

