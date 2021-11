È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 26 novembre, in tutte le edicole

La cover story di questa settimana è dedicata ai cosiddetti Renzi Papers, emersi nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Firenze sulla Fondazione Open. Le donazioni come requisiti per incontrare l'ex premier. Leggi riscritte su misura per le aziende amiche. Nomine pubbliche decise via chat. E spese pazze per il Giglio Magico. Ecco la ragnatela di affari e potere della fondazione Open: un partito nel partito capace di bruciare 7 milioni di euro.

La cover story di questa settimana è dedicata ai cosiddetti Renzi Papers, emersi nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Firenze sulla Fondazione Open. Le donazioni come requisiti per incontrare l’ex premier. Leggi riscritte su misura per le aziende amiche. Nomine pubbliche decise via chat. E spese pazze per il Giglio Magico. Ecco la ragnatela di affari e potere della fondazione Open: un partito nel partito capace di bruciare 7 milioni di euro.

E ancora, la lettera interna di British American Tobacco (“Abbiamo finanziato Open come pre-requisito per accedere a Renzi”) e i due bonifici effettuati da Leonardo Bellodi, ex dirigente Eni in affari con l’imprenditore fiorentino, ad Alberto Manenti, che Renzi nominò direttore dell’Aise e che poi finì nel cda del Banco Bpm.

In un’intervista esclusiva, Valentina Misseri, sorella di Sabrina condannata con la madre all’ergastolo per l’omicidio della cugina, Sarah Scazzi, rivela: “Vi spiego perché sono innocenti. A uccidere Sarah è stato mio padre”.

Laura Loguercio ci porta negli Usa per conoscere l’ambita industria del plasma che vale 7 miliardi di dollari l’anno. Salva vite umane, ma è ridotto a merce di scambio che gli ultimi sono disposti a vendere per arrivare a fine mese. Una storia incredibile.

Nella settimana dell’agognato black friday, invece, Almerico Bartoli e Luca Serafini raccontano dei lavoratori di oltre 20 Paesi in sciopero nel giorno simbolo del modello Amazon mentre spopola un movimento globale che si oppone al capitalismo senza regole.

Infine, a 41 anni dal sisma che provocò 2.500 morti e 300mila sfollati, uno speciale, corredato da foto, sullo scandalo del terremoto dell’Irpinia che ancora abita nelle strade del capoluogo campano.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale

