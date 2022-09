È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 16 settembre, in tutte le edicole

La nostra cover story è dedicata al Segreto nero di Giorgia. Un’unica comunità politica nata dalla nuova destra degli anni ’70. Qualcuno ha fatto carriera nel partito, qualcun altro ha scelto di imbracciare le armi. Ma per il mondo post fascista non è solo una questione di “album di famiglia”: si tratta di fedeltà. Ecco i rapporti tra gli ex Nar e Fratelli d’Italia. Che arrivano fin dentro il Parlamento: con l’obiettivo di rovesciare la giustizia, a partire dalla strage di Bologna. L’inchiesta di Andrea Palladino.

E ancora, ovunque nel nostro Paese esistono ancora vie, piazze e scuole intitolate alle figure del regime. Alessandro Campi e Sergio Rizzo spiegano perché l’Italia è ancora ferma a Mussolini.

“L’Ue non è abbastanza autonoma dalla Nato, con Putin dovrebbe fare di più e riaprire la trattativa. Ma da pacifista dico che è giusto armare gli ucraini. I rubli di Mosca ai partiti esteri? Grave. Il Pci era finanziato dall’Urss ma anche la Dc prendeva soldi dagli Usa”: l’intervista ad Achille Occhetto, l’ultimo segretario del Partito Comunista Italiano.

Bollette alle stelle, imprese a rischio crack, aiuti che tardano ad arrivare. E razionamenti sempre più probabili. All’orizzonte c’è la recessione ma l’Europa è divisa e troppo lenta. Basterà il price cap a salvarci? L’analisi di Enrico Mingori sulla grande crisi che rischia di scatenarsi in autunno a causa del razionamento e dell’aumento dei prezzi del gas.

“È la più importante campagna elettorale della storia del dopoguerra, ma tutto si gioca tra i soliti noti in sette giorni di tv. Conte? Ha optato per l’autarchia ma i sondaggi gli danno ragione. La sinistra? Un gruppo di leader stanchi senza coraggio e idee. La Meloni puzza di fascismo”: Luca Telese intervista Michele Santoro, pronto a ritornare con contenuti televisivi originali.

È la centrale nucleare più grande d’Europa e si trova sotto il fuoco incrociato delle truppe russe e ucraine. Ospita una missione permanente dell’Aiea, ma il rischio di disastro resta altissimo: viaggio dentro l’inferno di Zaporizhzhia, l’impianto nucleare che tiene l’Europa con il fiato sospeso.

Infine, la storia di Cristina Fazzi, medico siciliano che da 22 anni porta avanti progetti socio-sanitari in Zambia, dove vive con un figlio adottivo e altri sette in affido.

