È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Ora lo stato paghi le nostre bollette. Luce e gas hanno raggiunto prezzi insostenibili per milioni di famiglie e imprese. La bomba sociale è già esplosa ma l’Ue tarda a decidere e il governo italiano è immobile. Ecco come si può intervenire subito, tagliando il 50% dei rincari, senza aumentare il debito pubblico. L’appello di TPI, sostenuto da esperti e accademici, è stato sottoscritto da oltre 90mila cittadini. Sul nuovo numero di The Post Internazionale spieghiamo come e perché lo Stato dovrebbe farsi carico delle bollette per i più bisognosi e le imprese.

Loredana deve scegliere se riscaldare la casa o la minestra. Massimo ha la pensione sociale dimezzata. Sharon inventa trucchi per non far pesare la situazione di crisi ai suoi gli. Il ritratto di un’Italia alla canna del gas: “Inaccettabile che a subire la speculazione siamo noi”.

“Voi di TPI avete ragione: contro il caro bollette l’unico intervento possibile è quello dello Stato. La crisi durerà 3 anni”. Parla il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli.

Aboubakar Soumahoro, primo parlamentare italiano di origine ivoriana, si racconta a TPI: “Chi sono? Non importa. Il mio sogno, mentre lustravo le scarpe, era lo stesso di tanti altri giovani di tutto il mondo. La mia storia è dentro la storia di tutti loro”.

E ancora, l’emergenza rifiuti, la differenziata che arretra, i mezzi pubblici, il nuovo stadio: a 12 mesi dall’elezione, Roberto Gualtieri, il sindaco che doveva rivoluzionare Roma, ha mancato le promesse. Perché?

Infine, un approfondimento sulla rivoluzione del velo in Iran. Ehsan è un militare ma sta con i dissidenti contro il regime. E a TPI rivela: “Non uccideremo le nostre sorelle. Difendo l’onore di questa divisa. Se vince la protesta, crolla la dittatura”.

