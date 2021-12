È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 10 dicembre, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale.

La nostra cover story, dal titolo Giù le mani da Report, è dedicata al noto programma d’inchiesta di Rai 3: minacce, accuse, denunce anonime, interrogazioni parlamentari. E due misteriosi dossier. È partita la caccia alla trasmissione di Ranucci: lo scontro per il controllo dell’informazione e la vendetta della politica contro il giornalismo libero.

Un’inchiesta di Enrico Mingori ci svela la “rete di Mr. Tim”. Da Gualtieri al fondo Usa, le manovre dell’ex a.d. di Telecom per fondere Fibercop con Openfiber. E scaricare sulle tariffe per i consumatori i debiti (e gli esuberi) dell’ex monopolista.

E ancora, il direttore di TPI Giulio Gambino intervista l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti che parla del caso Regeni: “Mi occupo della vicenda da anni. Il premier mi chiese di andare in missione top secret al Cairo dopo che avevo lasciato la politica”.

Interi borghi tra Bergamo e Brescia vivono nell’incubo di essere spazzati via da un’onta anomala alta otto metri innescata dalla caduta di milioni di metri cubi di roccia: nel nostro approfondimento spieghiamo perché si rischia un altro Vajont.

Infine, un reportage sulle gang di New York: dai Kings ai Netas le bande si sono prese la città. Mentre si moltiplicano aggressioni e sparatorie, l’omicidio del ricercatore italiano, Davide Giri, è solo l’ultimo episodio di un’inarrestabile escalation di violenza.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale.

