È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 14 gennaio, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Perché facciamo sempre meno sesso: il tempo che manca, le pressioni di una società iperconnessa e una generazione di eterni precari. L’approfondimento, a cui è dedicata la nostra cover story, analizza le cause di una dimensione sessuale mancata, vissuta da milioni di persone di tutte le età.

Operazione Mattarella bis: ecco il patto segreto tra i partiti per inchiodare Draghi a Palazzo Chigi, sbarrare la strada a Berlusconi e salvare la legislatura e le poltrone. E ancora, il nostro approfondimento sugli “improponibili” al Quirinale e l’opinione di Gianni Cuperlo.

Classi pollaio, tamponi e Ffp2 non pervenuti, assembramenti sui bus e salute psicologica ignorata: così gli studenti si sentono traditi da Draghi.

Infine, un dossier esclusivo sullo sporco segreto del Pentagono: gli Usa avevano promesso raid chirurgici. Ma in Iraq e Siria hanno provocato migliaia di morti tra i civili. Morti insabbiate per anni.

