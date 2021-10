È arrivato il numero 5 del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il quinto numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 15 ottobre, in tutte le edicole

È arrivato il numero 5 del settimanale The Post Internazionale. Il magazine propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La cover story di questa settimana ripercorre l’assalto alla Cgil di sabato scorso con un approfondimento sul mondo degli estremisti neri: ecco chi sono e chi c’è dietro. Il segretario della Cgil Maurizio Landini, inoltre, racconta l’assalto neofascista alla sede nazionale del sindacato e invita tutti a scendere in piazza per “combattere insieme contro lo squadrismo”.

In questo numero, inoltre, troverete un approfondimento sulle spese militari e le vendite di bombe made in Italy.

E ancora, un’intervista ad Antonio Ricci, il “papà” di Striscia la Notizia, e una conversazione con il direttore del Salone del libro di Torino Nicola Lagioia.

Questo e molto altro nel quinto numero del settimanale The Post Internazionale.

