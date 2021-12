È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, mercoledì 29 dicembre, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, mercoledì 29 dicembre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La cover story di questo numero speciale, eccezionalmente in edicola di mercoledì in occasione delle festività e composto da 120 pagine, è dedicata a L’anno che verrà. La pandemia ha posto nuove sfide per il futuro, dal lavoro all’ambiente, al divario tra ricchi e poveri. Ecco cosa ci aspetta nel 2022 attraverso le interviste al banchiere Corrado Passera e all’accademica Nadia Urbinati e le riflessioni del sociologo Domenico De Masi e il politologo Marco Revelli.

Spazio anche a un dossier sull’Afghanistan. Una serie di documenti inediti svela le responsabilità degli Usa per le vittime civili dei raid aerei in Afghanistan, Iraq e Siria. TPI pubblica l’inchiesta sui danni collaterali della guerra al terrorismo.

In un’inchiesta esclusiva, inoltre, TPI rivela i volti degli aguzzini dei 18 pescatori di Mazara del Vallo tenuti prigionieri per 108 giorni in Libia.

Spazio anche al mondo del lavoro con il premio Nobel Paul Krugman che ci spiega perché le grandi dimissioni, termine coniato negli Usa con cui si fa riferimento alle migliaia di persone che durante la pandemia hanno lasciato il proprio impiego, in realtà fanno bene all’economia.

Il 2021 è stato contraddistinto anche dalla scomparsa di due grandi icone italiane: Raffaella Carrà e Gino Strada. Riccardo Bocca e Luca Telese tracciano un profilo di questi due grandi personaggi che, per motivi differenti, hanno contribuito a fare la storia del nostro Paese.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale

