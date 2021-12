È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 17 dicembre, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale.

La cover story è dedicata allo scontro interno nella Lega tra Salvini e Giorgetti: un regolamento di conti che spacca il partito. E non risparmia neppure la figlia del ministro.

In un’inchiesta esclusiva, Enrico Mingori svela il regalo di Tim a Kkr. Pur di incassare 1,8 miliardi Gubitosi ha concesso al fondo Usa condizioni di assoluto vantaggio su Fibercop: ecco le clausole inedite dell’accordo sulla rete secondaria.

E ancora, dopo la multa miliardaria dell’antitrust ad Amazon, un venditore indipendente denuncia a TPI: “Non abbiamo aderito alla loro logistica e gli acquisti dei nostri prodotti sono crollati”.

Laura Buonasera, invece, racconta, in una storia esclusiva, la vicenda di Hassan: schiaffeggiato dagli agenti della penitenziaria, poi trovato morto in cella. Così il 21enne egiziano Hassan si è ucciso nel carcere di Viterbo. Ma le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto.

Infine, un’intervista esclusiva a Patrick Zaki, il 30enne studente egiziano che è stato scarcerato lo scorso 8 dicembre dopo quasi 2 anni di detenzione.

