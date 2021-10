È arrivato il numero 4 del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il quarto numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 8 ottobre, in tutte le edicole

È arrivato il numero 4 del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 8 ottobre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La cover story di questa settimana è dedicata a Greta Thunberg, l’attivista svedese amata dai giovani e temuta dai potenti. Anche Draghi corteggia la paladina del clima. Ma le promesse tradite sulla svolta green smascherano le bugie dei governi. Il racconto della giornalista italiana che ha passato tre giorni con la leader del movimento Fridays for Future.

In questo numero, inoltre, troverete uno speciale sulla giustizia. Quasi 6 milioni di processi arretrati da smaltire e carenze combinate di personale con picchi del 45% ma né la Cartabia, né i miliardi del Pnrr risolveranno i problemi.

E ancora, un approfondimento sulla droga dello stupro e un’analisi acuta di Kevin Roose, penna di punta del New York Times, sulla nostra dipendenza da Facebook.

Questo e molto altro nel terzo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

