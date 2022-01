È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 7 gennaio, in tutte le edicole

Pnrr a rilento. Transizione ecologica tradita. E aiuti ai ricchi a discapito dei poveri. Il governo che voleva salvare l’Italia è giunto al capolinea logorato dai suoi mille conflitti. Ora Draghi vuole scappare al Quirinale pretendendo anche di indicare il suo erede a Palazzo Chigi. Un presidenzialismo di fatto che sospende la democrazia e si affida al potere della grande finanza. In un’intervista di Luca Telese, lo storico Luciano Canfora ci spiega come nasce la Draghicrazia.

Come ampiamente anticipato da TPI, il ministro Colao ha affidato i dati della Pubblica Amministrazione alla cordata Tim-Cdp-Leonardo-Sogei. Ma dietro ci sono le big tech statunitensi: alla faccia della sovranità digitale chiesta dall’Ue.

In un’intervista esclusiva, invece, un ex consigliere del Commissario Europeo Michel Barnier svela le pressioni dei colossi del web: “Ecco i loro trucchi per comprarsi tutto”.

Continua l’inchiesta di TPI sui cosiddetti “Renzi Papers“: questa volta viene pubblicata la memoria difensiva con la quale l’ex presidente del Consiglio prova a smontare le accuse nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open. E anche l’evidenza.

E ancora, in un’intervista di Anna Ditta, Carolina Orlandi, figlia di David Rossi, il capo della comunicazione Mps morto in circostanze mai del tutto chiarite, spiega perché è convinta che suo padre sia stato ucciso: “Qualcuno ha deciso che andava eliminato”.

