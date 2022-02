È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 25 febbraio, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 25 febbraio, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Potere assoluto: l’inchiesta shock di Sergio Rizzo sui 100 magistrati che comandano in Italia. Sono un centinaio, sconosciuti alla maggioranza dei cittadini ma sono loro a scrivere le leggi e a guidare davvero i ministeri. Con le loro sentenze possono invalidare concorsi pubblici o far cadere un presidente di regione.

E ancora un’inchiesta sulla legge sulla presunzione di innocenza voluta dalla ministra Cartabia spiega perché si tratta di un regalo ai politici a spese dei cittadini.

Referendum traditi: quella del Consulta è stata una stilettata al cuore dei cittadini, che si allontaneranno ancora di più dalla politica. Il commento di Mina Welby.

C’è chi dice no. Mosca invade l’Ucraina ma agita l’opposizione interna. I giovani vogliono la pace e si oppongono al militarismo del Cremlino.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.