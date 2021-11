È arrivato il numero 8 del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

L'ottavo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 5 novembre, in tutte le edicole

È arrivato il numero 8 del settimanale The Post Internazionale.

La cover story di questa settimana è dedicata ai “No vax di Dio” con un’esclusiva inchiesta firmata da Giulia Cerini e Laura Maragnani. Sono più di 10mila da Trieste a Palermo passando per Roma, Milano e Verona. Negano i morti per Covid, dicono che il vaccino è il demonio, incitano alla ribellione. Fedeli, sacerdoti e alti prelati del Vaticano che fanno la guerra a Papa Francesco e allo Stato.

E ancora, uno speciale dedicato alle pensioni firmato da Mingori, Revelli, Petroni, Barca, Rampini e Telese. Sulle pensioni l’Italia ha un grande problema: precarietà e bassi salari di oggi si tradurranno in assegni da fame domani. Cosa possiamo fare? “Invertire i trend demografici e del lavoro”. Ma il governo sta a guardare.

Luca Telese, invece, ha intervistato Federico Rampini, l’ultimo dei grandi corrispondenti italiani, mentre Andrea Rizzi, da Glasgow, racconta la grande bugia della Cop26.

Questo e molto altro nell'ottavo numero del settimanale The Post Internazionale

