È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 3 dicembre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Ansia da prestazione, attacchi di panico, pensieri suicidi. E un analista per amico: la cover story di questa settimana è dedicata a a un ritratto di una generazione condannata a soddisfare le aspettative sempre più alte di una società che ti lascia sempre più solo. Ora basta: al diavolo il mito di arrivare costi quel che costi.

E ancora, continua il nostro approfondimento sul “Giglio Volante”: non solo il volo a Washington da 135mila euro, come rivela l’inchiesta Open i costosissimi taxi privati dei cieli per Matteo Renzi e il suo cerchio magico erano una vera e propria passione. A spese della fondazione.

Da Tim ad autostrade: Enrico Mingori ci spiega come i colossi di Wall Street stanno mettendo le mani sulle nostre infrastrutture strategiche.

A pochi giorni dall’uscita del suo ultimo film, E noi come stronzi rimanemmo a guardare, in cui esplora un mondo di schiavi solitari della Gig Economy, Pif, nome d’arte di Pierfrancesco Diliberto, in un’intervista racconta le estreme e inquietanti conseguenze del capitalismo tecnologico in cui siamo immersi: “Altro che dittatura del green pass, per controllarci basta un algoritmo”.

Infine, un approfondimento sull’anno zero della Germania tra ambiente, lavoro, giovani e cannabis legale. Due protagoniste della svolta progressista anticipano a TPI la nuova rivoluzione culturale che da Berlino investirà l’Europa.

