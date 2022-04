È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 29 aprile, in tutte le edicole

Era la stampa, bellezza! La nostra cover story è dedicata alla crisi dei quotidiani italiani. Vendite in caduta libera, due edicole chiuse ogni giorno e un mercato drogato. Ma dietro la grande crisi dell’informazione italiana c’è soprattutto il crollo del giornalismo. Sempre più ostaggio dei conflitti d’interessi dei grandi editori che usano i media come leva di potere.

“Julian non molla, in gioco non c’è solo la sua libertà”. In un’intervista esclusiva parla la moglie di Assange, il fondatore di WikiLeaks che rischia 175 anni di carcere: “Mio marito è un perseguitato politico, siamo pronti a portare questa farsa giudiziaria montana dagli Usa alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”.

E ancora, l’analisi di Sergio Rizzo sul rapporto tra giornalismo e politica. Un male che nasce da lontano come il crollo di credibilità della professione.

Il direttore di TPI Giulio Gambino intervista Bernardo Valli, il più grande reporter di guerra, che ripercorre la sua carriera e svela perché nel 2020 ha lasciato La Repubblica.

Infine, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio parla della crisi dell’informazione, mentre l’imprenditore Carlo De Benedetti, ex editore del gruppo Espresso, spiega perché in Italia è necessaria una legge per la stampa.

