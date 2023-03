È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 24 marzo, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 24 marzo, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Big Tech Bang è il titolo della nostra cover story. I colossi digitali licenziano. Falliscono le banche della Silicon Valley. E i mercati precipitano nel panico. Dagli Usa si scatena una pandemia finanziaria che rischia di contagiare anche l’Europa. È l’alba di una nuova grande crisi globale?

Prima la crisi delle Big Tech. Poi il rialzo dei tassi. E un modello di business insostenibile. Il crollo di Svb riporta alla luce i punti deboli del turbocapitalismo senza regole. Ma ora gli investitori chiedono aiuto allo Stato.

Ma l’Europa non rischia (per ora). La corsa agli sportelli negli Usa. Gli interventi della Fed. E il caso Credit Suisse. Il professor Riccardo De Lisa, ordinario di Banking & Finance, spiega a TPI: “La vigilanza va rafforzata”. Ma non c’è ancora alcun motivo di farsi prendere dal panico.

E ancora: disuguaglianze, crisi climatica, corruzione. L’Italia ha smesso di crescere. Ma la nostra classe dirigente è inadeguata. Ora serve una discontinuità totale. Parla Carlo De Benedetti.

Uno è l’ex direttore dell’Espresso, ex senatore Pd. L’altro è candidato con FdI alle regionali in Friuli Venezia Giulia. “L’amore ci unisce, Berlusconi ci fa litigare. L’omofobia c’è sia a destra sia a sinistra. Fa parte dell’essere umano. E viene anche dalla comunità omosessuale”. A TPI Tommaso Cerno e Stefano Balloch spiegano perché sono contrari alle adozioni.

Inoltre, un’intervista a Cecilia Strada: “Le storie delle vittime in fuga dai talebani hanno colpito l’opinione pubblica. E infranto la narrazione sui migranti pericolosi. Il popolo calabrese ha dato prova di grande civiltà. Lollobrigida annuncia corridoi umanitari? Magari! Ma non ci credo”.

Settimane di scioperi. Il Parlamento scavalcato. E la capitale sommersa dai rifiuti. Ma la lotta contro la riforma Macron nasconde il malessere dell’intera classe media. Il reportage dalla capitale francese.

Infine, un estratto del romanzo di Sofia Pirandello, pronipote del Nobel per la Letteratura, “Bestie“, in corsa per il Premio Strega.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.