Prima volta del ministro degli Esteri russo in una tv europea: stasera Sergej Lavrov a “Zona Bianca”

La sera del Primo Maggio esclusiva a “Zona Bianca”, l’appuntamento domenicale in prima serata su Retequattro, condotto da Giuseppe Brindisi. Per la prima volta in una tv europea, faccia a faccia del conduttore il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, che spiegherà il punto di vista del Cremlino sulla guerra in Ucraina.

Sergej Lavrov chi è

Il ministro degli Esteri del Cremlino è una delle figure di maggior esperienza al servizio di Putin e le sue abilità politiche sono riconosciute nelle cancellerie di tutto il mondo. Non è un mistero che fosse contrario all’invasione dell’Ucraina, così oggi sembra essersi allontanato dalla cerchia ristretta del presidente.

Negli ultimi due decenni Lavrov è stato l’uomo incaricato di tradurre nel linguaggio della diplomazia le ambizioni geopolitiche dello zar. A volte grazie alle sue capacità qualcuno lo ha fatto passare per una colomba piuttosto che un falco, probabilmente prendendo una cantonata. Il ministro russo ha sempre saputo dialogare con l’Occidente nonostante le divergenze apparentemente insormontabili. In un articolo del 2013 il New York Times scriveva di lui: “È un burocrate, è un buon diplomatico e non dirà mai nulla che contraddica la linea ufficiale del Cremlino”.