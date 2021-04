Positivo al Covid organizza grigliata a Pasquetta: rischia l’accusa di epidemia colposa

Un 25enne positivo al Covid ha organizzato una grigliata per Pasquetta con una quindicina di amici. Il fatto è avvenuto a Seregno, nella provincia di Monza e Brianza, dove i carabinieri, in seguito a una segnalazione, hanno interrotto il party abusivo. Il ragazzo sapeva di essere positivo al Coronavirus e che, per questa ragione, avrebbe dovuto rispettare la quarantena, ma non ha voluto comunque rinunciare alla giornata di festa in compagnia. Oltretutto violando anche i divieti nazionali previsti dal decreto anti-Covid nei giorni di zona rossa.

I ragazzi presenti alla grigliata, 8 di loro si erano anche nascosti durante il controllo, sono stati sanzionati con una multa da 400 euro. Per il 25enne proprietario dell’abitazione e positivo al Covid le conseguenze invece sono molto più gravi. Il giovane ha ricevuto la denuncia penale per violazione della legge per la tutela della salute pubblica modificata lo scorso anno, che prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5000 euro. Ma non è tutto. Nel caso in cui si fossero verificati eventuali ulteriori contagi tra gli amici in seguito alla festa clandestina si potrebbe anche profilare il reato ancora più grave di epidemia colposa.

