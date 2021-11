Pugno duro del ministero del Lavoro: senza Green pass si perde il Reddito di cittadinanza

Senza Green pass si può perdere il reddito di cittadinanza. La certificazione verde anti Covid-19 è indispensabile per partecipazione ai Puc, i progetti Utili alla Collettività che i titolari del reddito sono tenuti a svolgere presso i Comuni o le Scuole del proprio territorio: senza pass non si può accedere al luogo di lavoro e di conseguenza si risulta “assenti ingiustificati” e si perde il RdC.

Il chiarimento è arrivato con la nota n. 8526 del 29 ottobre 2021 inviata dal ministero del Lavoro a tutti gli uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza dei Comuni. Il ministero del Lavoro ha voluto chiarire che anche ai beneficiari del Reddito di cittadinanza si applicano le stesse regole per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro scattate per tutti i lavoratori lo scorso 15 ottobre. Al pari degli altri dipendenti anche i beneficiari del reddito, che sono chiamati a svolgere attività di formazione, volontariato e lavoro, devono esibire il certificato.

Per i No Green pass è la nota stessa a suggerire un possibile soluzione: “Al beneficiario che non intendesse dotarsi di Green pass potrà essere suggerito preventivamente di rinunciare al RdC per evitare la decadenza e poter ripresentare immediatamente domanda non appena disponesse della certificazione o quest’ultima non fosse più ritenuta necessaria in termini di legge”.