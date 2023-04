Si fa male alla mano e prenota un’ecografia al Cup: “C’è posto solo ad agosto 2024”

Tempi di attesa infiniti per una visita medica in una struttura convenzionata: una professoressa di Senigallia (Ancona) ha avuto un trauma alla mano e ha chiesto al Cup di poter prenotare un’ecografia, la risposta l’ha lasciata senza parole. La prima data disponibile è il 21 agosto 2024 all’ospedale di Sant’Elpidio a Mare, lontano oltre 50 chilometri da casa sua. La donna ha scritto all’assessore regionale Filippo Saltamartini e ai vertici dell’Ast Ancona.

“Sabato 1° aprile – spiega la professoressa Anastasia Ramazzotti – il Cup territoriale di Senigallia e il numero verde mi hanno dato come data utile per un’ecografia alla mano sinistra, infortunata da giovedì 30 marzo, la data del 21 agosto 2024 a Sant’ Elpidio a Mare alle 10. Con la speranza che non sia un pesce d’aprile, come dipendente pubblico, dissanguato dalle tasse, chiedo urgenti spiegazioni in merito”. “Ho già dovuto provvedere alla radiografia presso un ente privato, a mie spese – prosegue – vorrei sapere come si concilia il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32, con quanto appena segnalato”. All’interno dell’Ast sono partite alcune verifiche interne, avviate dalla dottoressa Nadia Storti.