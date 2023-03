Selvaggia Lucarelli attacca Fedez per l’assenza in tribunale: “Fai il tuo dovere”

Selvaggia Lucarelli è tornata ad attaccare Fedez attraverso una storia sul suo profilo Instagram. “Se davvero ti impegni molto per fare del bene all’umanità, oltre a uova e assegni sempre dati a favore di telecamera, vai a fare il tuo dovere di cittadino”, ha scritto la giornalista in riferimento al forfait dato dal rapper all’udienza del processo ‘bis’ per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui morirono cinque ragazzi e una madre 39enne. Assenza giustificata con un certificato medico.

A citare come testimone Federico Leonardo Lucia in arte Fedez, è stata la Procura nel giudizio riguardante le condizioni di sicurezza nel locale, le questioni amministrative e in particolare il rilascio dei permessi per la riapertura della discoteca. Fedez era stato già citato come testimone nell’udienza di venerdì scorso, insieme al trapper Sfera Ebbasta, in merito alle condizioni del locale: entrambi avevano rappresentato un legittimo impedimento per un impegno lavorativo non rimandabile; il primo per uno spot pubblicitario, il secondo stava girando un video.

“L’altra volta dovevi girare uno spot, questa volta certificato medico. Intanto ci sono tante famiglie che dopo 5 anni ancora aspettano che sia fatta giustizia per cinque ragazzi e quella madre morti. E aspettano anni anche per rinvii come questi”, ha chiosato la giornalista.

Intanto l’assenza e il silenzio social di Fedez continuano a fare rumore. Solo due giorni fa il marito di Chiara Ferragni avrebbe dovuto presentarsi alla conferenza stampa della terza stagione di “Lol: chi ride è fuori” e per mettere a tacere i rumors sulla presunta crisi tra i Ferragnez ha comunicato su Instagram di voler stare lontano dai social per un “periodo” indefinito e precisando che “in questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie”.